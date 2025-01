TikTok planeja fechar aplicativo dia 19 de janeiro nos EUA, diz jornal

O TikTok planeja desligar o app nos Estados Unidos se a nova legislação entrar em vigor, confirmou a plataforma ao CBS News. A nova legislação começa a valer em 19 de janeiro, na véspera da posse do novo presidente do país, Donald Trump.

As alternativas para a plataforma são limitadas: uma das soluções acontece na sexta-feira (10), dia em que a Suprema Corte vai decidir se a legislação viola a Primeira Emenda da Constituição dos EUA. Outra solução temporária seria conseguir extensão do prazo de concessão ou venda da plataforma diretamente do atual presidente Joe Biden.

O próximo presidente dos EUA, Donald Trump, é favorável ao TikTok, e defendeu a permanência da plataforma durante a campanha eleitoral. Contudo, considerando que sua posse acontece somente no dia seguinte à vigência da legislação, as opções dele para defender a plataforma são limitadas.

As informações do CBS News convergem com afirmações de fontes ouvidas pela Reuters em abril deste ano. Na ocasião, pessoas familiarizadas com o assunto mencionaram que a ByteDance preferia fechar o app nos Estados Unidos a vendê-lo para alguma empresa local.

Inicialmente, o projeto de lei era um anexo de um pacote de ajuda financeira para países aliados dos EUA. Contudo, o texto passou por várias revisões, e enfim proibiu que empresas de origem chinesa, como a ByteDance, mantenham plataformas digitais operando no país.

Segundo os últimos números apresentados pela ByteDance, o TikTok tem mais de 170 milhões de usuários nos EUA.

Se a legislação entrar em vigor, a plataforma ficaria inacessível por meios convencionais no país. Além disso, as lojas de apps (Play Store e App Store, por exemplo) deverão parar de distribuir o aplicativo.