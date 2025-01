Tiroteio deixa dois feridos durante a madrugada em Sena Madureira

Na madrugada deste domingo (19), um tiroteio no local conhecido como Guascor, em Sena Madureira, deixou pelo menos dois homens feridos. O local, situado no quilômetro 2 da BR-364, sentido Rio Branco, é conhecido por aglomerações noturnas com festas e consumo de álcool, cenário onde o episódio de violência ocorreu.

De acordo com informações preliminares, testemunhas relataram terem ouvido mais de cinco disparos no momento do incidente. As vítimas foram identificadas como Denis e Leandro. Denis foi atingido no abdômen e, após receber os primeiros socorros no pronto-socorro do Hospital João Câncio Fernandes, foi transferido para Rio Branco, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Já Leandro foi baleado no ombro, e o projétil ficou alojado. Ele segue internado no Hospital João Câncio Fernandes, onde recebe acompanhamento médico.

A Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão, e a Polícia Civil já investigam o caso. Até o momento, não há informações sobre suspeitos detidos ou a motivação dos disparos.