TJAC divulga resultado de concurso e retoma etapas para o cargo de analista; entenda

O Instituto Verbena/UFG retomou as etapas do processo do concurso público para o cargo de Analista Judiciário para a Área Judiciária (Oficial de Justiça), do Tribunal do Acre (TJAC).

Na última segunda-feira (20), a empresa responsável pelo certame divulgou o resultado preliminar reprocessado para o cargo e informou que o resultado final está previsto para o dia 28 de janeiro. Além disso, na mesma data também saíra o novo cronograma.

Veja a nota divulgada pelo instituto:

O Instituto Verbena/UFG, em cumprimento à decisão que revogou a liminar proferida no Processo nº1008852-12.2024.4.01.3000, pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, informa a suspensão dos efeitos dos Resultados Preliminares da Prova de Títulos reprocessados para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça, publicados em 08/10/2024, retornando a vigorar os Resultados Finais da Prova de Títulos publicados em 16/09/2024.

Informa, ainda, que, em cumprimento às decisões deferidas no Agravo de Instrumento nº 1037827-23.2024.4.01.0000 e no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1037534-53.2024.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ficam cancelados os efeitos do Comunicado nº 09/2024, voltando a vigorar o Comunicado nº 07/2024 que anulou a questão discursiva nº 01 para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça.

Confira os resultados: