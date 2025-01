Traficante ligado ao PCC que ostentava vida de luxo é preso em Búzios

Condenado a mais de 40 anos de prisão por diversos roubos a residência, Matuto é suspeito de transportar armas e drogas de São Paulo para comunidades fluminenses.

As investigações indicam que ele tinha ligação íntima com traficantes do Parque União, no Complexo da Maré, mas que também trazia armas e drogas para traficantes de outras comunidades.

Ele era monitorado pelo Setor de Inteligência da polícia do Rio há pouco mais de um mês. Os agentes descobriram que ele passava as férias na Praia de João Fernandes. O criminoso vivia uma vida de luxo usando um nome falso, com um documento do estado do Pará.