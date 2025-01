Tragédia: trabalhador morre após ser esmagado em queda de árvore na zona rural de Porto Acre

Um trágico acidente de trabalho ocorreu na tarde da quinta-feira (23) no Ramal do Leonardo, localizado na Vila do V, zona rural de Porto Acre. Uma árvore caiu sobre o trabalhador rural José Elonilcio da Silva Aguiar, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

De acordo com relatos de colegas, José estava cavando um buraco para fixar uma estaca de cerca quando foi surpreendido pela queda da árvore. Os trabalhadores que presenciaram o incidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe com ambulância de suporte básico foi enviada, mas devido às condições precárias do ramal, os socorristas não conseguiram chegar ao local do acidente.

A Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência. Após os procedimentos necessários no local, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos.