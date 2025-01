Traição: caminhoneiro volta para casa e surpreende companheira com melhor amigo em Rio Branco

Um caminhoneiro de 38 anos foi vítima de agressão física na noite deste domingo (29), após chegar em sua residência e flagrar a esposa com seu melhor amigo no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, que estava profundamente abalada, ele afirmou que trabalha como caminhoneiro e estava realizando um frete fora do Estado do Acre. Decidido a passar o fim de ano com a esposa, resolveu antecipar sua chegada sem avisar, com a intenção de fazer uma surpresa.

Ao chegar em casa, o homem flagrou o melhor amigo em ato sexual com sua esposa. Ao confrontar o “amigo” e exigir explicações, acabou sendo agredido pela esposa, que desferiu um golpe de ripa em sua cabeça. Temendo por sua vida, o caminhoneiro correu para pedir ajuda a populares, que acionaram uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

Devido à gravidade da lesão, que exigiu 12 pontos na cabeça, a vítima foi transferida para o pronto-socorro de Rio Branco, onde passou por exames auxiliares. Após os procedimentos médicos, o homem foi liberado.

A Polícia Militar não foi acionada, e a Polícia Civil não deve investigar o caso.