A campeã do Big Brother Brasil 18, a acreana Gleice Damasceno, decidiu celebrar o seu aniversário de trinta anos de maneira um pouco diferente, produzindo uma série especial que será publicada em suas redes sociais. O projeto começou no dia 26 de janeiro, exatamente um mês antes do seu aniversário.

Intitulada “Trintei, e agora?”, o primeiro episódio trata das expectativas vividas na vida até este momento. “1995, uni-vos!

Entrei nessa fase cheia de mudanças, reflexões e (muitas) risadas sobre o que é virar essa página da vida. Durante 30 dias, vou compartilhar as dores e as alegrias de fazer 30 anos, com um toque de humor, motivação e, claro, um pouquinho de drama (porque a gente merece!). Se você tá nessa jornada ou já passou por ela, vem comigo. Afinal, quem disse que fazer 30 não pode ser divertido? Levanta sua taça, princesa! Bora trintar!”, disse ela no episódio de abertura.

O material é caracterizado por abordar reflexões pessoas em torno do envelhecimento, mas sem que se torne algo pedante, com pitadas de humor e uma visão otimista do processo de amadurecer.

Até o momento de produção deste material, quatro episódios se encontram disponíveis nas redes sociais da ex-sister, sendo eles o piloto, que leva o nome da série, e os seguintes se denominando “Tempo”, “Perspectiva” e “Identidade”, a série poderá ser acompanhada diariamente através de seu perfil no Instagram.

Confira abaixo o primeiro capítulo: