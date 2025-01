Trump ameaça Putin caso paz com Ucrânia não seja negociada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou Vladimir Putin em um apelo pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em declaração nesta quarta-feira (22/1), o líder norte-americano disse que vai aplicar impostos, tarifas e sanções contra produtos russos caso um acordo não seja firmado.

Fim da guerra

Uma das plataformas de campanha de Trump era acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia pouco tempo depois que assumisse a Casa Branca.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já sinalizou que o diálogo entre Moscou e Washington pode ser mais fácil sob a era Trump do que na antiga administração norte-americana, de Joe Biden.

Até o momento, no entanto, ainda não está claro quando os dois líderes vão conversar sobre o assunto.

Em uma publicação na rede social Truth, Trump disse não ter a intenção de “machucar” a Rússia ou seu povo. Ele, no entanto, classificou a guerra com a Ucrânia como “ridícula” e disse que o fim do conflito pode acontecer de uma forma tranquila, ou um “jeito difícil”, por meio de sanções econômicas contra o país liderado por Putin.

“Dito isso, farei um grande FAVOR à Rússia, cuja economia está falhando, e ao presidente Putin”, escreveu Trump. “Acertem agora e PAREM com essa guerra ridícula! SÓ VAI PIORAR. Se não fizermos um ‘acordo’, e, logo, não terei outra escolha a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas e sanções em qualquer coisa vendida pela Rússia aos Estados Unidos e vários outros países participantes. Vamos acabar com essa guerra, que nunca teria começado se eu fosse presidente! Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil – e o jeito fácil é sempre melhor. É hora de ‘FAZER UM ACORDO’. NÃO HAVERÁ MAIS PERDAS DE VIDAS!!!”.

Até o momento, o governo da Rússia não se pronunciou sobre a pressão de Trump. Contudo, Putin voltou a falar em diálogo com os EUA sobre o conflito, ao parabenizar o novo presidente norte-americano no dia de sua posse.