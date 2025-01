Trump chega a Washington antes da tomada de posse de segunda-feira

Antes da chegada do presidente eleito à capital, grupos de manifestantes, maioritariamente do sexo feminino, começaram a sair à rua para marchar pelos direitos das mulheres, que consideram estar ameaçados com o novo governo.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, chegou a Washington DC para festejar com a família, apoiantes e aliados políticos antes da sua segunda tomada de posse, na segunda-feira.

A celebração do regresso de Trump ao poder começou no sábado à noite com um espetáculo de fogo de artifício no Trump National Golf Club, em Sterling, Virgínia, a cerca de 48 quilómetros de Washington.

O Presidente eleito Donald Trump embarca num avião de missão especial da Força Aérea no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Florida, a 18 de janeiro de 2025/Foto: Lynne Sladky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Trump chegou a Washington no momento em que os organizadores da cerimónia se esforçavam por transferir a maior parte dos eventos ao ar livre para o interior, devido à previsão de temperaturas gélidas, o que fez deste o dia de tomada de posse mais frio dos últimos 40 anos.

A cerimónia de tomada de posse do presidente e do vice-presidente, que tradicionalmente tem lugar na escadaria do Capitólio.

Será a primeira vez que a cerimónia será realizada no interior do edifício, desde que o presidente Ronald Reagan prestou juramento em 1985 para o seu segundo mandato.

“Penso que tomámos a decisão certa. Vamos estar muito confortáveis agora”, disse Trump à NBC News numa entrevista telefónica no sábado.

Trump veio da Flórida com sua esposa Melania Trump e seu filho Barron a bordo de uma aeronave militar americana C-32 em um vôo apelidado de Missão Aérea Especial 47, um aceno para Trump se tornar o 47º presidente.

Trata-se de uma cortesia que é tradicionalmente estendida pela administração cessante à nova administração.

O palco onde estava prevista a tomada de posse presidencial é visto na frente oeste do Capitólio dos EUA, em Washington, a 17 de janeiro de 2025 Morry Gash/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Trump não colocou um avião do governo à disposição do presidente Joe Biden antes da sua tomada de posse em 2021, em vez disso, o democrata voou para Washington num avião privado fretado.

Deportações prometidas

Na mesma entrevista à NBC, Trump confirmou que a sua administração iria começar a esforçar-se “muito cedo, muito rapidamente” para cumprir uma promessa de campanha de deportações em massa de migrantes que vivem nos EUA sem permissão legal.

Espera-se que os agentes federais de imigração visem inicialmente mais de 300 pessoas na área de Chicago com antecedentes de crimes violentos após a tomada de posse de Trump, de acordo com um funcionário familiarizado com o planeamento.

“Bem, isso tem que acontecer e se não acontecer, não teremos mais um país”, disse Trump, que se recusou a dizer onde as operações de deportação começariam.

Trump deixou o cargo em 2021 como um pária político depois que sua recusa em aceitar sua derrota para o democrata Joe Biden levou uma multidão a invadir o Capitólio.

Os organizadores trabalham para transferir a cerimónia de tomada de posse do Dia da Inauguração para a Rotunda do Capitólio devido ao frio previsto em Washington, 18 de janeir J/Foto: Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Depois, quebrou a tradição ao faltar à tomada de posse de Biden.

Biden vai aderir a um dos símbolos mais potentes da transferência democrática, dando as boas-vindas a Trump à Casa Branca e juntando-se a ele na viagem até ao Capitólio antes de Trump prestar juramento.

A primeira vez que Trump tomou posse, há oito anos, o antigo bilionário, estrela de reality shows, surgiu como um outsider que perturbava as normas de Washington.

A sua tomada de posse deu origem a grandes protestos e a alguns confrontos na rua.

Desta vez, disse Trump à NBC, o tema do seu discurso de tomada de posse será “unidade e força e também a palavra justiça”.

A “Marcha do Povo” contra Donald Trump

Mas mesmo antes de Trump chegar à capital, grupos de manifestantes, maioritariamente do sexo feminino, começaram a sair à rua para marchar pelos direitos das mulheres, que acreditam estar a ser ameaçados pela nova administração.

“Não queria ficar em casa a preocupar-me em frente à televisão”, disse uma das manifestantes, Melody Hamoud.

“Queria sentir que o nosso movimento ainda tem energia e estar perto de outras pessoas que sentem o mesmo.”

A marcha de sábado, rebatizada de Marcha Popular a partir da Marcha das Mulheres, promoveu temas relacionados com o feminismo, a justiça racial, a anti-militarização e outras questões e terminou com debates organizados por várias organizações de justiça social.

Manifestantes protestam contra a nova administração do Presidente eleito Donald Trump durante a Marcha do Povo em Washington, 18 de janeiro de 2025/Foto: Jose Luis Magana/AP

Os manifestantes empunhavam cartazes com slogans como “Salvem a América” e “Contra o aborto? Então não façam um”.

Em 2017, as mulheres indignadas com a vitória de Trump nas presidenciais de 2016 deslocaram-se a Washington e organizaram grandes manifestações em cidades de todo o país, construindo a base de um movimento popular que ficou conhecido como a Marcha das Mulheres.

Só o comício de Washington atraiu mais de 500 000 participantes e outros milhões participaram em marchas locais em todo o país, marcando uma das maiores manifestações de um só dia na história dos EUA.

Este ano, espera-se que a marcha tenha cerca de um décimo da dimensão da primeira e surge num momento de reflexão moderada, uma vez que muitos eleitores progressistas estão a sentir exaustão, desilusão e desespero após a derrota eleitoral de Kamala Harris.

“Estou aqui porque quero que o mundo saiba que a maioria dos americanos não apoia esta administração. E é importante que continuemos a fazer ouvir as nossas vozes”, disse a manifestante Jill Parrish.