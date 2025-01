Trump sugere “limpar” Gaza e transferir palestinos para países árabes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), sugeriu a realocação de palestinos da Faixa de Gaza para países árabes vizinhos como forma de “limpar a coisa toda” depois do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hamas.

A declaração foi feita no sábado (25.jan.2025), durante um voo presidencial, depois de conversas com o rei Abdullah da Jordânia. Trump afirmou que pretende discutir a ideia também com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.

“É literalmente um local de demolição. Quase tudo foi destruído, e as pessoas estão morrendo lá. Prefiro colaborar com algumas nações árabes para construir moradias em outro lugar onde elas possam viver em paz, pelo menos por um tempo”, disse o republicano.

A proposta foi classificada por líderes palestinos como “limpeza étnica”. Já o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, elogiou a ideia.

“A ideia de ajudá-los a encontrar outros lugares para começar uma vida melhor é uma excelente ideia. Após anos de glorificação do terrorismo, (os palestinos) poderão estabelecer vidas novas e boas em outros lugares”, disse.

A Faixa de Gaza foi devastada pela guerra iniciada em outubro de 2023. Segundo dados do Hamas, mais de 40.000 pessoas morreram desde o início do conflito. Estimativas da ONU (Organização das Nações Unidas) indicam que 92% das construções na região foram destruídas ou seriamente danificadas.