Ufac oferece mais de 2 mil vagas pelo Sisu; Medina não está entre as opções ofertadas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está com mais de 2,2 mil vagas disponíveis para os 45 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para ingresso no segundo semestre de 2025.

Medicina não está entre as opções ofertadas por conta da decisão da instituição de retirar o curso do Sisu.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A primeira chamada está prevista para o dia 26 de janeiro.

Do total de vagas, pelo menos 1.150 delas serão destinadas à reserva na Lei de Cotas; 971 à ampla concorrência e 89 para ação afirmativa própria da instituição (do tipo reserva de vagas).

VEJA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO: