Veja a reação de Preta Gil ao assistir homenagem de Ivete Sangalo

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde que se submeteu a uma cirurgia no último dia 19, a cantora Preta Gil foi pega de surpresa com uma homenagem de Ivete Sangalo. Durante o Show da Virada, na praia de Copacabana, a artista baiana dedicou uma música à filha de Gilberto Gil e fez um desabafo, que emocionou a amiga.

Nas redes sociais, Preta Gil compartilhou o momento em que foi surpreendida com a homenagem ao vivo de Ivete Sangalo. Nas imagens, ela aparece emocionada ao ouvir as palavras da baiana. Pretinha, eu te amo. Eu sei que você tá aí, com seus amigos fiéis. Sua irmã tá aqui cantando pra você”, começou a artista baiana.

“Eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente tá mandando pra você, a energia do amor, a cura, porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é uma mulher foda! Eu tenho maior orgulho de ser sua amiga, de ser sua irmã, de você ter me ensinado muito”, ressaltou Ivete Sangalo, emocionando Preta Gil.

A filha de Gilberto Gil riu quando Ivete Sangalo brincou com a internação da artista. “Ela é uma loucura. Com cinco dias de operada, Preta tava fazendo loucuras no hospital… Ela está enlouquecendo os enfermeiros, os médicos, porque ela é foda”, completou a baiana, arrancando risos de Preta Gil.

Preta Gil enfrentou uma cirurgia de mais de 21 horas no último dia 19 de dezembro para a retirada dos tumores. A famosa passou a virada do ano internada, mas contou com a presença de amigos, como o influencer Gominho, e de familiares, como o pai, o músico Gilberto Gil.

Alta da UTI

Na noite desta terça-feira (31/12), Preta Gil usou as redes sociais para anunciar uma vitória na sua luta contra o câncer. Ela agradeceu o carinho dos fãs e seguidores e anunciou que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar do quadro estável, ela segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Amores, neste fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI!”, comemorou Preta Gil em postagem, no Instagram. “Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais”, completou a famosa.

Em seguida, Preta Gil também agradeceu a amiga Ivete Sangalo pela homenagem e também todas as pessoas que torcem pela sua recuperação. “E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã @ivetesangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!!!”, encerrou.