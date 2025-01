O ex-jogador de futebol Roberto Carlos, que conquistou o pentacampeonato da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, está morando no centro de treinamento do Real Madrid durante o processo de divórcio com Mariana Lucon, com quem estava casado desde 2009. Ídolo do clube merengue, o brasileiro está acomodado nas instalações da equipe, segundo o portal Estadio Deportivo, da Espanha.

Batizada de Cidade de Real Madrid, o complexo foi inaugurado em 2005. Ao todo, o local possui 1,2 milhão de m² e abriga dormitórios, 11 campos de gramado natural e sintético, vestiários, ginásios, academias, piscinas, salas de aula, salas de imprensa, escritórios, cinema, sala de jogos, entre outras instalações. Confira: CLIQUE AQUI para ver as imagens O Real Madrid desenvolveu suas instalações para abrigar jovens jogadores e atletas profissionais recém contratados. Eles podem permanecer no local até que encontrem suas casas particulares na cidade. Divórcio de Roberto Carlos Segundo o portal Estadio Deportivo, da Espanha, a ex-mulher de Roberto Carlos continua vivendo na mansão do ex-casal, que fica em Madrid. Já os ex-sogros de Roberto Carlos estão na segunda casa da lenda do Real, o que levou o ex-jogador a ficar temporariamente no CT do clube do qual é embaixador. Os 11 filhos de Roberto Carlos se encontram em várias localidades do mundo. O ex-lateral já foi casado duas vezes – antes do matrimônio com Mariana, ele teve uma relação com Alexandra Pinheiro.