Veja quanto a Previdência Social vai abocanhar de seu salário em contribuição

Nesta segunda-feira (13), o Ministério da Previdência Social (MPS) divulgou, em Brasília, as faixas reajustadas de desconto salarial da contribuição previdenciária. Os valores foram reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador de inflação que acumulou alta de 4,77% em 2024.

Confira os descontos reajustados para a iniciativa privada nas tabelas abaixo:

Salário Alíquota de recolhimento do INSS

– Até R$ 1.518 7,50%;

– De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 9%;

– De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 12%;

– De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 14%.

A contribuição dos servidores públicos possui um sistema de descontos com mais faixas de recolhimento, conforme segue:

Salário Alíquota de recolhimento do INSS

– Até R$ 1.518 7,50%;

– De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 9%;

– De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 12%;

– De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 14%;

– De R$ 8.157,42 até R$ 13.969,49 14,50%;

– De R$ 13,969,50 até R$ 27.938,95 16,50%;

– De R$ 27.938,96 até R$ 54.480,97 19%;

– Acima de R$ 54.480,97 22%.

Os descontos reajustados passam a valer a partir da folha salarial de janeiro, que será paga em fevereiro. Contribuir com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), responsável pelas aposentadorias, é obrigatório. Os descontos são feitos diretamente do salário do trabalhador.

O INPC também é utilizado para reajuste do pagamento das aposentadorias, já anunciado na semana passada. Para os benefícios acima do salário mínimo, o reajuste será o da variação do INPC entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Em 12 meses até novembro, o índice acumulou alta de 4,84%. O INPC também é utilizado para reajustar o teto previdenciário, atualmente em R$ 7.786.