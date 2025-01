Veja quem é o suspeito de explodir o Cybertruck da Tesla em Las Vegas

Autoridades dos Estados Unidos identificaram o homem que estava a bordo do Cybertruck que explodiu na frente do Trump International Hotel, em Las Vegas, no último dia (1º/1). O autor do ato se chama Matthew Liverlsberger e era um soldado ativo do Exército norte-americano.

Livelsberger, 37 anos, serviu como sargento de operações das Forças Especiais. Ele passou algum tempo de sua carreira militar, que começou em 2006, na base conhecida como Fort Bragg, na Carolina do Norte. As informações são da imprensa americana.

Ele chegou a participar de missões no Afeganistão, Ucrânia, Tajiquistão, Geórgia e Congo. Seu último posto antes do atentado foi na Alemanha, onde estava de licença.

O militar morreu com a explosão, e outras sete pessoas ficaram feridas durante o ato com o carro elétrico da marca Tesla, de Elon Musk. Após a ação, autoridades locais encontraram latas de combustível e fogos de artifício no interior do veículo.

O caso é investigado como um possível ato terrorista.