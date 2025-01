Verão: Inmet alerta para chuvas intensas em 20 estados nesta quarta

Esta quarta-feira (8/1) deve ser de chuvas intensas em grande parte do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 20 estados podem registrar pancadas de chuvas fortes, enquanto as temperaturas seguem altas.

As precipitações devem ser registradas do Amapá a São Paulo, conforme o órgão. Foram emitidos alertas para as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste.

Há previsão de aguaceiro em Acre, extremo oeste do Amazonas, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Ceará, Piauí e Tocantins. São esperados chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h, que levam ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Há ainda alerta amarelo, para chuvas entre 20 e 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h, que engloba uma parte mais ampla de Amapá, Amazonas, Roraima, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraíba e Mato Grosso do Sul.

Zona de Convergência do Atlântico Sul

A atuação de nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) pode aumentar o risco de chuva frequente e persistente nesses estados, sistema que deve atuar até pelo menos esta quinta-feira, segundo o órgão.

No Sudeste, a chuva deverá atingir principalmente Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Além da ZCAS, há uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que deve espalhar ao longo da semana precipitação pela costa norte da Região Nordeste.

Já no Sul, as chances de chuva são mais escassas.