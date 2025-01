Via Verde Shopping anuncia Semana do Cinema com ingressos promocionais a apenas R$10,00

O Via Verde Shopping se prepara para receber a primeira edição da Semana do Cinema de 2025, iniciativa que promete movimentar as salas de exibição e oferecer ao público a oportunidade de assistir a grandes sucessos por um valor especial. De 6 a 12 de fevereiro, os ingressos custarão apenas R$ 10 para qualquer filme em cartaz, tanto nas salas convencionais quanto nas Premium, tornando a experiência mais acessível para os apaixonados por cinema.

Durante a Semana do Cinema, você pode aproveitar o Combo especial por apenas R$ 29,00. O combo inclui 2 refrigerantes de 310ml ou 350ml e 1 pipoca média, garantindo uma experiência completa para curtir seus filmes favoritos com muito mais sabor.

A programação contará com produções indicadas ao Oscar e grandes sucessos em cartaz, começando fevereiro com muita emoção. Entre eles, destacam-se dramas premiados, thrillers envolventes e animações para toda a família, garantindo entretenimento e diversão com opções para diferentes gostos e idades.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheteiras do Cine Araújo no Via Verde Shopping ou online, os horários e sessões dos filmes estão disponíveis no site www.ingresso.com, garantindo mais comodidade ao público no momento da compra.