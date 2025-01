Vice-presidente da Acisa anuncia evento de Dia das Mães em parceria com prefeitura e governo do estado

O vice-presidente da Associação Comercial Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcelo Moura, anunciou uma nova campanha conjunta com governo do Estado e Prefeitura.

De acordo com Moura, o próximo evento da iniciativa privada com o poder público será no dia das mães, no mês de maio.

Segundo o relato do vice-presidente da Acisa o valor investido no evento voltado as mães será maior do que o realizado neste Natal, e também almeja maior adesão por parte dos lojistas.

“Como eu gosto de dar spoiler eu vou dizer, faremos uma ação mais cedo este ano, no Dia das Mães, com mais apoio da prefeitura e governo do estado, junto da iniciativa privada, pra trazermos uma maior premiação, mais lojas e pra fomentar mais o comércio”, disse Moura.