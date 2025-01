Vídeo: caneta falha antes de Neymar assinar contrato com o Santos

A assinatura de contrato de Neymar com o Santos, nesta sexta-feira (31/1), contou com um imprevisto. No momento em que ia assinar o documento, oficializando seu retorno ao Peixe, a caneta não funcionou. A situação arrancou risos do jogador e do presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Confira:

Neymar foi oficializado como novo reforço do Santos nesta sexta. O jogador está nas dependências do clube e será apresentado para a torcida com uma festa especial organizada pelo time.

O atacante volta ao Peixe após rescisão contratual amigável com o Al-Hilal. Neymar chegou ao clube saudita em agosto de 2023 e teve passagem marcada por lesões. Pelo time árabe, o craque atuou em apenas sete jogos, fez um gol e deu duas assistências.

Neymar tinha contrato com o clube saudita até o dia 30 de junho deste ano. O brasileiro, que teria em torno de 65 milhões de dólares (R$ 384 milhões) a receber do Al-Hilal, abriu mão de parte do valor para retornar ao time que o revelou.

O novo camisa 10 do Santos fechou um contrato inicial de seis meses com o clube, podendo estender por mais um ano.