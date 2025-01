O piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, aproveitou a virada do ano para celebrar a nova empreitada na carreira. Em 2025, ele correrá pela Ferrari e publicou, nesta quarta-feira (1º/1), um foto de infância com um capacete vermelho, cor da escuderia italiana.

A Ferrari, por sua vez, deu as boas vindas ao piloto com um vídeo em que o perfil oficial de Instagram da equipe visitou a rede social de Hamilton para segui-lo. “Bem vindo a família”, afirma a legenda do vídeo em que o perfil de Roscoe, cachorro do atleta, também é seguido.

Veja vídeo:

A temporada de 2024 da Fórmula 1 marcou o fim de uma parceria vitoriosa entre Lewis Hamilton e a Mercedes. Juntos, o britânico e a equipe alemã faturaram seis títulos de pilotos e oito campeonatos de construtores.