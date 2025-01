VÍDEO: homem arrisca a própria vida ao tentar tirar fotos em ponte no interior do estado do Acre

Na manhã deste domingo (5), um homem colocou a própria vida em risco ao posar para uma fotografia na ponte Padre Paolino, que dá acesso ao Segundo Distrito de Sena Madureira, no Acre. Ele foi flagrado se apoiando na barreira de contenção da estrutura enquanto outra pessoa registrava a cena.

A atitude chamou atenção pela imprudência, especialmente considerando a situação do rio Iaco, que está significativamente seco nesta época do ano. Uma eventual queda poderia resultar em uma tragédia, uma vez que a falta de água no leito do rio aumentaria o impacto de qualquer acidente.

Moradores locais expressaram preocupação com o comportamento arriscado. “A ponte já é um lugar alto, e com o rio seco, qualquer deslize pode ser fatal. É importante que as pessoas entendam que a vida vale mais do que uma foto”, comentou um transeunte.

Situações como essa têm se tornado frequentes, impulsionadas pela busca por cliques impressionantes para as redes sociais. Especialistas alertam que a busca por fotos em locais perigosos pode levar a acidentes graves e irreversíveis.

Autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o caso, mas a situação levanta a necessidade de campanhas de conscientização para reforçar a segurança em pontos turísticos e estruturas públicas.

A ponte Padre Paolino Baldassari é um importante marco na cidade, ligando bairros e distritos, mas também exige atenção e cuidado por parte dos moradores e visitantes.

Veja o vídeo: