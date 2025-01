VÍDEO: Jovem é atacada por capivara durante banho em lago

Uma jovem passou por momentos de desespero ao ser atacada por uma capivara enquanto tomava banho em um lago na cidade de Ciénaga, na Colômbia. O incidente foi registrado em vídeo e publicado pela própria jovem na semana passada, acumulando mais de 1 milhão de visualizações em uma rede social.

Nas imagens, a adolescente aparece inicialmente brincando com o animal dentro da água. No entanto, a situação muda repentinamente quando ele avança contra ela, empurrando-a para dentro do lago. Ela se desespera e tenta fugir da situação.

Depois de alguns segundos, um adulto surge para ajudar a menina identificada como Lucy, a sair da água, colocando fim ao ataque. De acordo com a jovem, ela sofreu diversos cortes e uma pequena cicatriz provocados pelas mordidas da capivara, que pertence a sua avó.

Veja o vídeo: