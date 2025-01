Vídeo: Pedro Bial revela “fórmula secreta” para ganhar o BBB

O sonho da maioria das pessoas que entra para um reality show é ser vitorioso, ganhar um prêmio milionário e mudar de vida. E para alcançar esse objetivo pode ser que exista uma “formula secreta”, que já deu certo em várias edições do BBB, de acordo com Pedro Bial.

O jornalista, que ficou no comando do programa da TV Globo entre 2002 e 2016, participou do documentário que marca os 25 anos da atração e falou sobre a característica que ajudou alguns campeões.

“Naquele primeiro, você tinha um rapaz que foi vitimizado [Bambam]. Aí, quando o espectador identifica alguém sendo vitimizado, isso é meio caminho dado para ele ganhar. A clássica solidariedade do espectador com o mais fraco”, contou ele, que foi substituído por Tiago Leifert a partir de 2017.

Em seguida, ele definiu: “Clássico enredo que se repetiu algumas vezes. Manda para o paredão, bate e volta, bate e volta, bate e volta, aí já ganhou”, afirmou.

Veja a declaração de Bial

Saiba quando será o anúncio das duplas do BBB25

Janeiro é sinônimo de estreia do Big Brother Brasil. A 25ª edição do programa começará na próxima segunda-feira (13/1) e o famoso Big Day, momento em que os participantes são anunciados, já tem data para acontecer.

Quem revelou a novidade em primeira mão foi o ex-brother Gil do Vigor, que nesta temporada apresentará o Bate-Papo BBB junto com Ceci Ribeiro.

“Anota aí: o Big Day vai ser no dia 9, na próxima quinta-feira. É o dia de conhecer as duplas que vão entrar no BBB 25. E, gente, é dia de se surpreender”, avisou o economista.

O anúncio dos participantes, que neste ano jogarão em duplas, será transmitido pela Globo ao longo de sua programação. Diretamente da casa, Tadeu Schmidt mostrará detalhes da residência e comentará sobre os brothers e sisters anunciados, tanto do Camarote quanto do Pipoca.

Suposta lista de duplas do Camarote

Na última segunda-feira (6/1), vazou uma suposta lista de duplas do Camarote do BBB25, causando alvoroço na web. Tanto que, uma das famosas chegou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Os participantes da nova edição do reality da TV Globo serão divulgados, oficialmente, na próxima quinta-feira (9/1), no Big Day.

Segundo o perfil Central Reality, estarão na casa mais vigiada do Brasil Vitória Strada com o amigo Mateus; Diogo Almeida e a mãe, Vilma Maria; Diego Hypólito e a irmã, Daniele Hypólito; e Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna Jacobina.

Porém, outras celebridades seguem sendo especuladas, como os sertanejos Jorge e Mateus; Priscila Fantin com o marido Bruno Lopes; o casal Marina Sena e Juliano Floss; e Kelly Key e a filha Suzanna Freitas.

Ainda há rumores em torno de MC Loma e Mariely, uma das Gêmeas Lacração; os influenciadores Edu Camargo e Fih Oliveira; as irmãs Thaynara OG e Ludmila OG; além de Flávia Pavanelli com a mãe, Luciana Pavanelli.

Depois do anúncio, Vitória Strada começou a ser citada pelos internautas. “E quando a Vitória Strada for odiada na casa por ser: linda, gostosa, bissexual, milionária e global?”, brincou uma pessoa. “Se a Vitória Strada estiver mesmo no BBB eu já tenho minha campeã, sou apaixonado nessa mulher”, declarou um rapaz. “Ela tem tudo para entregar e ser uma queen”, elogiou mais um usuário.