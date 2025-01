Vídeo: zoológico pinta cães para parecerem tigres e enganar visitantes

Um zoológico na China está sob investigação após tingir dois cães para parecerem tigres. Um vídeo compartilhado no Douyin, versão chinesa do TikTok, mostra dois filhotes da raça chow chow cobertos de listras pretas e laranja enquanto correm em seu recinto no Qinhu Bay Forest Animal Kingdom, em Taizhou.

Após ser acionada pela mídia local, a equipe do zoológico confessou que os animais eram cachorros chow chow tingidos e não tigres de verdade. Eles alegaram ainda que pintar os animais foi apenas “um truque” e que não havia risco para a saúde deles.

Os internautas não gostaram da ideia e criticaram o zoológico. “Eles definitivamente não ousam dar banho em seus cães por medo de descoloração”, brincou uma pessoa. Outra comentou: “Um grande tigre com temperamento de cachorro!”.

No ano passado, o mesmo zoológico teria tingido cães da raça chow chow para imitar pandas, até mesmo modelando seus pelos para se parecerem com os “comedores de bambu”.

A atração foi rapidamente criticada pelos moradores locais, que acusaram o zoológico de crueldade contra os animais.