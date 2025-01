Virginia compartilha faturamento milionário da WePink: ‘2025 é nosso’

Virginia Fonseca comemorou o alto faturamento e o sucesso de sua empresa de cosméticos, a WePink. Nesta sexta-feira (10), a influenciadora compartilhou com os seguidores a quantia arrecadada pelo negócio no último mês de 2024.

“Nossos quiosques finalizaram dezembro como?!!!”, escreveu ela ao anunciar um faturamento de 27 milhões. O valor é referente aos quarenta quiosques da franquia.

“Parabéns para todos os franqueados. Toda honra e glória a Deus. 2025 é nosso”, comemorou. A celebração de Virginia acontece enquanto ela está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, se recuperando de duas cirurgias.

Virginia dá entrada em hospital

Virginia Fonseca, de 26 anos, deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nessa segunda-feira (6), para retirar uma hérnia localizada no umbigo. Na oportunidade, a influenciadora, esposa do cantor Zé Felipe, aproveitou para realizar uma mastopexia.

A notícia foi contada para os seguidores um dia depois, na terça-feira (7). “Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor”, explicou.

Na quarta-feira (8), antes de receber alta, ela passou por uma sessão de hiperbárica. Agora ela segue em recuperação, ainda com equipamentos de drenagem, mas em casa.

Nos dois dias internadas, Virginia atualizou seu estado de saúde aos seguidores, conversou com as filhas, as Marias, por chamada de vídeo, e ainda dançou a música’ Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim’, do cantor Oruam, ao lado do marido.