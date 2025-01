Vítima de ferimento acidental por arma de fogo no interior do Acre é resgatado pelos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foi acionado na última quarta-feira (15), para atender a uma ocorrência envolvendo uma vítima de ferimento acidental por arma de fogo, ocorrido durante uma atividade de caça em uma localidade de difícil acesso na região do rio Jurupari, nas proximidades de Feijó, no interior do estado.

Segundo informações , uma guarnição composta por dois militares do CBMAC e uma profissional de saúde do SAMU foi mobilizada para prestar atendimento e realizar a ação, que ocorreu por volta das 20h da data.

Ao chegar ao ponto de ocorrência, os sinais vitais da vítima foram imediatamente avaliados, e a profissional de saúde fez os procedimentos necessários para estabilização, incluindo a administração de soro, antibióticos e analgésicos intravenosos e intramusculares.

Após isso, iniciou-se o retorno à cidade de Feijó, que foi concluído às 23h45min. Com o apoio da guarnição de serviço do CBMAC, a vítima foi transportada até o Pronto Socorro local, onde foi entregue à equipe médica plantonista com sinais vitais estáveis.

“O Corpo de Bombeiros Militar reforça o compromisso com a segurança e a preservação da vida, destacando a importância da atuação integrada entre as instituições envolvidas no atendimento a emergências”, destaca.