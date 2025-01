Voo atrasado ou cancelado? Eis como ser Indenizado 

Especialmente em voos longos ou que envolvam várias escalas, por vezes existem atrasos ou até cancelamentos que acabam prejudicando muito suas férias ou planeamentos. No entanto, é essencial perceber que existem diferentes formas de conseguir ser recompensado por isso, tal como está previsto legal nas diferentes Organizações de aviação no Brasil, mas também do mundo.

Desde logo, por seu voo cancelado, já poderá acionar empresas conceituadas no mercado, como o caso da AirHelp. Ela acabará por saber comunicar diretamente com as companhias aéreas que o afetaram de algum jeito. A partir daí, poderá estar relaxado, sendo todo o processo, mesmo em inglês, tratado por parte de sua equipe de advogados e especialistas. No entanto, existem outras maneiras de conseguir contrariar a infelicidade de ter um voo cancelado ou com escala falhada por atrasos, por exemplo.

Saber se antecipar a problemas com seu Voo

Na era atual de voos lotados e informações facilmente disponíveis, não espere que a companhia aérea diga que há um problema. Atualmente, você pode ficar de olho nas tendências gerais de voos em todo o país usando o FlightAware, que lhe dá uma boa visão geral de como um dia no céu parece.

Assim, o auto-proclamado – “Mapa da Miséria” -, do FlightAware, se foca em atrasos. Nas 24 horas antes da viagem, você pode verificar manualmente o status do seu voo no site da sua companhia aérea. Se possível, certifique-se de verificar de onde o avião está vindo. Mesmo que as condições sejam claras onde você está, há uma boa chance de seu avião não chegar a tempo se estiver parado em uma tempestade de neve em outro lugar.

Quando chegar ao aeroporto se seu voo estiver atrasado?

Isso pode ser complicado. Se seu voo ainda estiver listado como “no horário” quando você verificar o aplicativo, vá para o aeroporto de acordo com o cronograma original. Às vezes, você receberá uma confirmação com bastante antecedência, informando se seu voo sofrerá um atraso significativo.

Digamos que você esteja em um aeroporto que não seja um hub para a companhia aérea em que está voando (o que significa que há menos chances de aviões e tripulação extras) e o avião que deveria operar seu voo não esteja nem perto de chegar ao aeroporto. Nesse caso, é provável que seu atraso anunciado seja um atraso real. No entanto, ainda é mais seguro estar no aeroporto, só por precaução.

O mau tempo às vezes pode causar uma parada temporária no aeroporto. Assim que o tempo melhorar e a parada for suspensa, as companhias aéreas tentarão fazer seus voos decolarem o mais rápido possível. Portanto, é melhor estar por perto caso as coisas mudem em curto prazo.

Conheça seus direitos

É importante saber quais são seus direitos como passageiro de uma companhia aérea, algo que vem evoluindo nos últimos anos. Por exemplo, se seu voo for cancelado ou estiver significativamente atrasado e você optar por não viajar, você tem direito a um reembolso, não importa o motivo da interrupção.

De acordo com as regras atuais do Departamento de Transporte, voos domésticos atrasados por mais de três horas e voos internacionais atrasados por seis horas ou mais têm direito a reembolsos automáticos se o viajante não aceitar transporte alternativo (como outro voo) ou créditos de viagem. Esses reembolsos devem ocorrer dentro de sete dias para compras com cartão de crédito e 20 dias para pagamentos em dinheiro.