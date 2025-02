A atleta acreana de vôlei de praia Quemile Souza participará do circuito brasileiro da categoria. Junto de sua dupla, Manu Pereira, de Minas Gerais, elas ocupam o quarto lugar no ranking da competição.

Souza explica que, devido a boa qualificação no ranking, não precisarão jogar o torneio de acesso e entraram na competição apenas na fase de grupos, iniciada na quinta-feira (6).

“Eu e Manu estamos bem animadas, estamos em quarto no ranking então temos uma folguinha a mais, já estamos no torneio principal direto, sem precisar jogar as qualificatórias”, explicou.

Sobre a preparação para a competição, Quemile Souza afirma que não existe segredo no caminho trilhado até o momento e nos treinos com sua dupla, apenas muito trabalho duro.

“ Nós não temos segredo nem nada diferente na competição, nós estamos com uma pegada forte. Início de temporada sempre é um pouco difícil mas nada que a gente não possa superar”, revelou.