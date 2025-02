Polícia realiza mandado de busca e apreensão, encontra drogas e prende mulher

Uma mulher, que foi identificada como R.N.S.O. recebeu voz de prisão por estar portando cerca de 90,3 gramas de drogas, na última quinta-feira (6) na cidade de Tarauacá, interior do Acre.

O mandado de busca e apreensão foi realizado em uma residência localizada na rua Enoque Gomes, no bairro Senador Pompeu. As drogas encontradas foram maconha e oxidado de cocaína, em conjunto com materiais utilizados para embalar o material.

Além disso, outros materiais como tesouras, papel filme e sacolas plásticas transparentes também foram encontradas. A suspeita foi encaminhada para a delegacia mais próxima, para que os procedimentos legais sejam tomados.