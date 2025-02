Neymar pode até ter seguido em frente, mas a torcida do Corinthians fez questão de trazer o passado à tona. Durante a partida contra o Santos, na Neo Química Arena, corintianos entoaram gritos com o nome de Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador.

A provocação rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando debate entre internautas. Alguns ironizaram a atitude da torcida, dizendo que Neymar já superou o relacionamento há anos, e outros aproveitaram a situação para brincar com o momento.