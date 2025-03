GTA 6 por R$ 650? Preço do jogo vaza em loja que ‘prevê’ valores reais

É esperado que GTA 6 seja vendido em edições especiais com valor mais alto que ofereçam bônus de pré-venda e talvez até acesso antecipado, como muitos games da indústria têm oferecido, porém, um aumento tão alto na versão base do jogo seria algo inédito. Vale lembrar que a Take Two Interactive foi uma das primeiras empresas a aumentar seus preços de US$ 59,99 (em torno de R$ 347) para US$ 69,99 (por volta de R$ 405) em 2020, durante a transição para a nova geração de consoles do PS5 e Xbox Series X/S.