Qual console comprar em 2025? Veja guia com modelos, dicas e preços

Ao contrário dos rivais, a Nintendo mantém uma ideologia firme em relação aos jogos exclusivos da fabricante. Os títulos dificilmente são compartilhados com outras plataformas concorrentes, seguindo à risca o título de “exclusivo do console”. Assim, a Nintendo possui uma vasta gama de jogos únicos para o switch, com os clássicos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Pokémon Legends: Arceus. Da mesma forma, o Nintendo Switch 2 terá seus games próprios, como Mario Kart World e até mesmo um souls-like produzido pela From Software.