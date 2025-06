Switch 2: Veja os 10 melhores jogos para aproveitar no novo console da Nintendo

O Nintendo Switch 2 finalmente chegou ao mercado — incluindo o Brasil — e já conta com uma seleção de jogos imperdíveis, tanto exclusivos quanto versões aprimoradas de clássicos. O novo console traz maior poder gráfico e desempenho, e muitos títulos já foram otimizados para aproveitar esse potencial.

Pensando nisso, separamos uma lista com os 10 melhores jogos do Switch 2 para jogar agora, levando em conta apenas versões nativas, ou seja, games que rodam diretamente no novo aparelho e não são apenas atualizações de títulos antigos.

Confira os destaques:

🏎️ Mario Kart World

Principal lançamento do Switch 2, Mario Kart World apresenta um mapa aberto para exploração, novos circuitos e modo de eliminação em corridas — a grande novidade. O game promete receber bastante conteúdo adicional ao longo dos anos.

👉 Review completo | Compre: Amazon, Mercado Livre, Kabum

🗡️ The Legend of Zelda: Breath of the Wild

O revolucionário Zelda está de volta com gráficos aprimorados e performance melhorada. O mundo aberto, a narrativa envolvente e a liberdade de gameplay fazem desse jogo um essencial.

👉 Compre: Amazon, Kabum

🔧 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Expansão direta do sucesso anterior, oferece ainda mais ferramentas criativas e possibilidades de interação com o mundo. Volta ao Switch 2 com melhorias técnicas.

👉 Compre: Amazon

🥋 Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Inclui todas as DLCs das temporadas 1 e 2 e traz novos modos de jogo com suporte aos Joy-Con. Ideal para os fãs de luta!

👉 Compre: Amazon, Mercado Livre, Kabum

⚔️ Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Clássico RPG tático do 3DS ganha versão definitiva com 20 classes e minigames inéditos. Um deleite para os fãs do gênero.

👉 Exclusivo no lançamento

🌆 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Com gráficos refinados e já incluindo a expansão Phantom Liberty, o polêmico título da CDPR chega ao Switch 2 pronto para brilhar.

👉 Compre: Amazon, Mercado Livre

🥷 Yakuza 0 Director’s Cut

A origem da saga Yakuza com melhorias gráficas e conteúdos exclusivos para o Switch 2.

👉 Compre: Amazon, Mercado Livre

🎭 Split Fiction

Sucesso de crítica, o jogo cooperativo mistura dois mundos paralelos em tempo real, exigindo estratégia e sincronia entre os jogadores.

👉 Compre: Mercado Livre

🚀 Fast Fusion

Corridas futuristas no melhor estilo WipEout. Alta velocidade, pistas desafiadoras e design arrojado.

👉 Exclusivo no lançamento

🕵️ Hitman World of Assassination

Pacote completo com todos os jogos da nova trilogia, modos adicionais e conteúdos deluxe.

👉 Compre: Mercado Livre

📝 Redação: ContilNet

📎 Fonte original: Omelete