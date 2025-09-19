VÍDEO: menino tem caranguejo vivo retirado do ouvido e vídeo viraliza

Um menino mexicano viralizou nas redes sociais após médicos retirarem um caranguejo vivo de seu ouvido. O caso foi registrado pela mãe, a influenciadora Kitzia Mitre, e já ultrapassa 22 milhões de visualizações.

Segundo ela, o filho começou a sentir incômodo após um dia de praia. No hospital, o animal foi removido enquanto a criança chorava de dor, mas se mostrava mais preocupada com a sobrevivência do crustáceo do que com o próprio sofrimento.

Após o procedimento, tanto o menino quanto o caranguejo saíram ilesos.

A reação de empatia da criança comoveu internautas em diversos países.

Veja o vídeo: