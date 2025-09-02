Wanessa Camargo e Luan Pereira gravam vídeo juntos após polêmica

Wanessa Camargo e Luan Pereira apareceram juntos em um vídeo nas redes sociais, pouco tempo após a polêmica envolvendo Dado Dolabella.

O cantor publicou o vídeo nessa terça-feira (2/9), nos bastidores do Dança dos Famosos, dançando sua música Você e Sua Amiguinha ao lado de Wanessa.

O post de Luan Pereira

“Bora andar de dodgeeee raaaam”, escreveu ele, marcando o perfil da filha de Zezé di Camargo. Nos comentários, Wanessa avaliou sua performance: “Ainda tô aprendendo as dancinhas kkkk, mas até que fui bem, né? Ameeei”.

A interação pública ocorreu cerca de duas semanas após a confusão envolvendo os dois e o ator Dado Dolabella durante uma confraternização em um bar no Rio de Janeiro.

O cantor Luan Pereira

O cantor Luan Pereira.

O cantor Luan Pereira.

Wanessa Camargo posa de look preto e cabelos soltos

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo

A confusão

De acordo com os fontes da coluna Fábia Oliveira, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura, sem qualquer clima de paquera.

Dolabella, entretanto, teria reagido com ciúmes, empurrando Luan, que caiu, e em seguida também empurrando Wanessa. O ator foi retirado do local logo depois do episódio.

Pronunciamentos

Wanessa Camargo se manifestou nas redes sociais confirmando o desentendimento entre Dolabella e o cantor, mas negando ter sido agredida.

Já os envolvidos apresentaram versões diferentes: Dado Dolabella descreveu o episódio como um “mal-entendido” e afirmou que o sertanejo “tropeçou”, enquanto Luan Pereira disse ter sido empurrado e classificou Dolabella como um “agressor de mulheres”.