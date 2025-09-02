Wanessa Camargo e Luan Pereira gravam vídeo juntos após polêmica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
wanessa-camargo-e-luan-pereira-gravam-video-juntos-apos-polemica

Wanessa Camargo e Luan Pereira apareceram juntos em um vídeo nas redes sociais, pouco tempo após a polêmica envolvendo Dado Dolabella.

O cantor publicou o vídeo nessa terça-feira (2/9), nos bastidores do Dança dos Famosos, dançando sua música Você e Sua Amiguinha ao lado de Wanessa.

Leia também

O post de Luan Pereira

“Bora andar de dodgeeee raaaam”, escreveu ele, marcando o perfil da filha de Zezé di Camargo. Nos comentários, Wanessa avaliou sua performance: “Ainda tô aprendendo as dancinhas kkkk, mas até que fui bem, né? Ameeei”.

A interação pública ocorreu cerca de duas semanas após a confusão envolvendo os dois e o ator Dado Dolabella durante uma confraternização em um bar no Rio de Janeiro.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por LUAN PEREIRA ® 🎙 (@luanpereiracantor)

6 imagensO cantor Luan Pereira.O cantor Luan Pereira.Wanessa Camargo posa de look preto e cabelos soltosWanessa CamargoWanessa CamargoFechar modal.1 de 6

O cantor Luan Pereira

2 de 6

O cantor Luan Pereira.

Reprodução/Internet.3 de 6

O cantor Luan Pereira.

Reprodução/Internet.4 de 6

Wanessa Camargo posa de look preto e cabelos soltos

Instagram/Reprodução5 de 6

Wanessa Camargo

Reprodução/Instagram6 de 6

Wanessa Camargo

Instagram/Reprodução

A confusão

De acordo com os fontes da coluna Fábia Oliveira, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura, sem qualquer clima de paquera.

Dolabella, entretanto, teria reagido com ciúmes, empurrando Luan, que caiu, e em seguida também empurrando Wanessa. O ator foi retirado do local logo depois do episódio.

Pronunciamentos

Wanessa Camargo se manifestou nas redes sociais confirmando o desentendimento entre Dolabella e o cantor, mas negando ter sido agredida.

Já os envolvidos apresentaram versões diferentes: Dado Dolabella descreveu o episódio como um “mal-entendido” e afirmou que o sertanejo “tropeçou”, enquanto Luan Pereira disse ter sido empurrado e classificou Dolabella como um “agressor de mulheres”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.