Douglas completaria 39 anos nesta quarta-feira (5). — Foto: Reprodução

Hoje, meu amigo Douglas Richer completaria 39 anos. A data chega carregada de lembranças, saudade e gratidão por tudo o que vivemos juntos. Há um ano e meio, sua partida deixou um vazio imenso entre familiares, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer seu talento e sua alegria de viver.

Jornalista e colunista social, Douglas construiu sua trajetória com dedicação, visão e paixão pela comunicação. Foram inúmeras histórias compartilhadas, sempre com um incentivando o outro, celebrando conquistas e enfrentando desafios lado a lado.

Se estivesse aqui, certamente estaríamos comemorando seu aniversário na ExpoAcre, trabalhando no estande do ContilNet, como ele tanto gostava. Depois, viriam os encontros, as conversas, as risadas e as comemorações que faziam parte da sua rotina e que hoje se transformaram em memórias preciosas.

Douglas saiu de Sena Madureira em busca de oportunidades maiores. Sua cidade natal já não era suficiente para os sonhos que carregava. Em alguns momentos pensou em voltar, mas eu sempre acreditava em seu potencial e dizia que ele tinha tudo para crescer. E cresceu. Seu talento abriu portas, seu nome ganhou reconhecimento e sua capacidade de enxergar o futuro do jornalismo o levou a ocupar espaços importantes.

Além do profissional admirado, fica a lembrança do amigo leal e divertido. Das playlists que todos acabavam aprendendo, dos karaokês, dos eventos, dos trabalhos realizados juntos e dos momentos que marcaram nossas vidas para sempre.

Hoje, no dia em que celebraria seus 39 anos, a saudade se faz presente, mas também o orgulho de ter acompanhado parte da sua caminhada. Douglas deixou sua marca no jornalismo acreano e no coração de quem conviveu com ele.

Meu amigo, onde quer que esteja, receba nossa homenagem, nosso carinho e nossas orações. Que seu aniversário seja celebrado na eternidade com a mesma alegria que você espalhou por aqui.

Saudades sempre, Douglas Richer.

SOY LATINO

A contagem regressiva já começou para um dos eventos mais vibrantes do calendário cultural. No próximo sábado, 8 de agosto, acontece mais uma edição da SOY LATINO, reunindo música, dança, diversidade e toda a energia que transformou a festa em um verdadeiro sucesso de público.

Com uma programação que celebra a riqueza da cultura latino-americana, a noite promete colocar todos para dançar ao som de ritmos envolventes como cúmbia, reggaeton, salsa, bachata, carimbó e muitas outras atrações que fazem da SOY LATINO uma experiência única.

Reconhecida por seu ambiente acolhedor e pela mistura de diferentes nacionalidades, a festa se consolidou como um espaço de encontro, integração e celebração das tradições latinas. Quem já participou das edições anteriores sabe que a animação é garantida do início ao fim. Para quem ainda não conhece, esta é a oportunidade perfeita para viver uma noite inesquecível.

A expectativa é de casa cheia para mais uma edição que promete reunir beleza, cultura, alegria e muita dança em um clima de confraternização e celebração.

O Boticário Dia dos Pais

Para o Dia dos Pais, O Boticário aposta na linguagem das redes sociais para aproximar pais e filhos. Na campanha, o apresentador entra na “For You” dos jovens com vídeos descontraídos, danças e conteúdos inspirados nas tendências digitais.

A conexão segue na hora de presentear com a ação Crie Seu Presente, que permite montar kits personalizados com descontos progressivos. A marca também preparou uma seleção especial de 28 kits e combos, com opções a partir de R$ 54,90 para diferentes estilos de pais.

Então, não tenha dúvidas: você já sabe onde encontrar o presente ideal para o seu pai neste Dia dos Pais.

No Glamour desta semana

A bela engenheira Maria Clara Schwindt é destaque na coluna desta semana, esbanjando elegância ao modelar lindos acessórios especialmente selecionados para a ExpoAcre. Charme, sofisticação e bom gosto marcam a presença da jovem, que encanta com sua beleza e estilo.

FEIJOADA NO QGIV NA EXPOACRE

Neste sábado, 08/08, o QGIV Gastrobar preparou uma programação especial para você aproveitar o melhor da ExpoAcre!

Abertura às 11h e festa até 2h da manhã.

Promoção de chopp das 11h às 12h por apenas R$ 9,99.

Feijoada livre das 12h às 15h por apenas R$ 39,99.

Atrações musicais:

Jadson – Sertanejo

Paulo Heverton – Pagode

Marquinho Delano – Sertanejo

Reúna os amigos e a família para curtir uma tarde de boa comida, música ao vivo e muita diversão no QGIV Gastrobar ExpoAcre. Esperamos você!

Niver

Hoje quem celebra mais um ano de vida é a querida Vânia Farrapo, figura já tradicional e marcante no Diretório do MDB.

Parabéns, Vânia! Que esta nova idade venha repleta de saúde, alegrias, realizações e muitos momentos especiais. Felicidades sempre!

Auto Posto Amapá se destaca na abertura da ExpoAcre

No último sábado, 1º de agosto, aconteceu a abertura da ExpoAcre com a tradicional Cavalgada, um dos momentos mais aguardados da programação. Entre os espaços que mais chamaram a atenção do público, a tenda do Auto Posto Amapá se destacou pelo requinte, organização e excelente receptividade.

À frente da recepção, o casal de empresários José Mastub Magide e Vera Lúcia Mastub recebeu convidados e visitantes com elegância e simpatia, contando também com o importante trabalho da gerente Regina, que contribuiu para o sucesso do espaço.

Com atenção aos mínimos detalhes, tudo estava de muito bom gosto, tornando a tenda do Auto Posto Amapá um dos grandes destaques da abertura da feira.

Últimas Mesas Disponíveis para o Almoço de Dia dos Pais!

Neste Dia dos Pais, proporcione um momento especial em família com um almoço preparado com muito carinho e um cardápio exclusivo. As reservas estão quase esgotadas e restam poucas mesas disponíveis.

Domingo, 09 de agosto a partir das 12h

Garanta sua reserva agora e celebre essa data especial!

Reservas: (68) 9 9223-9162