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O sucesso nasce onde poucos estão dispostos a permanecer

Por Maysa Bezerra 05/08/2026 às 14:28
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O sucesso nasce onde poucos estão dispostos a permanecer

Há experiências que nos transformam muito mais pelo que observamos do que pelo que ouvimos. Foi exatamente isso que vivi durante uma missão técnica em São Paulo, ao lado de empresários, produtores e comerciantes do Rio Grande do Sul, quando visitamos a maior central de abastecimento da América Latina: a CEAGESP.

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Em um primeiro olhar, o que impressiona é a grandiosidade. Caminhões chegando antes do amanhecer, corredores movimentados, frutas, flores, ovos, legumes e verduras seguindo para abastecer milhares de famílias e negócios. Tudo acontece em um ritmo intenso, quase coreografado.

Mas, para mim, o que mais chamou atenção não foi o tamanho da operação.

Foi a excelência presente nos detalhes.

Enquanto muitos enxergam apenas produtos sendo comercializados, eu enxerguei pessoas que construíram uma vida inteira de dedicação. Produtores que conhecem a terra como poucos conhecem a própria casa. Comerciantes capazes de identificar a qualidade de um alimento em segundos. Empresários que aprenderam, ao longo dos anos, que competitividade não nasce da sorte, mas da capacidade de evoluir continuamente.

Naquele momento, lembrei-me de Fora de Série: A História do Sucesso, de Malcolm Gladwell.

O autor ficou conhecido pela ideia das 10.000 horas, sugerindo que a maestria em atividades complexas exige uma longa trajetória de prática. Hoje sabemos, graças a pesquisas mais recentes, que esse número não deve ser entendido como uma fórmula exata. Não existe um relógio que transforme alguém em especialista apenas pelo tempo investido.

O que realmente faz diferença é a qualidade da prática, a disposição para aprender, a capacidade de corrigir rotas e a disciplina para continuar evoluindo.

E foi exatamente isso que vi na CEAGESP.

Ali não encontrei pessoas que buscavam atalhos.

Encontrei profissionais que aprenderam que excelência é consequência de constância.

Cada produtor carregava muito mais do que caixas de alimentos. Carregava anos de tentativas, perdas provocadas pelo clima, desafios do mercado, decisões difíceis e uma imensa capacidade de recomeçar. Cada comerciante desenvolveu um olhar apurado porque viveu milhares de negociações, aprendeu com os erros e transformou experiência em conhecimento.

Percebi que o verdadeiro patrimônio daqueles empresários não estava apenas na mercadoria exposta.

Estava naquilo que ninguém consegue enxergar: o conhecimento acumulado, a disciplina diária, a credibilidade construída ao longo dos anos e a coragem de continuar investindo, mesmo quando o cenário não era favorável.

Essa experiência também trouxe uma reflexão importante para quem empreende.

Muitas vezes queremos crescer rapidamente. Procuramos a estratégia perfeita, a ferramenta mais moderna ou a resposta imediata para todos os desafios. Mas o mercado continua premiando algo que nunca saiu de moda: quem aprende todos os dias.

Negócios sólidos não são construídos em um único contrato.

Lideranças inspiradoras não surgem em um único curso.

Empresas de referência não nascem de uma única boa ideia.

Tudo isso é resultado de uma sucessão de pequenas escolhas feitas com responsabilidade, consistência e propósito.

Ao caminhar entre aqueles corredores, compreendi que o sucesso tem um som muito diferente daquele que imaginamos.

Ele não faz barulho.

Ele acorda cedo.

Observa.

Aprende.

Corrige.

Recomeça.

E continua.

Talvez essa seja a maior lição que trouxe dessa missão técnica.

O sucesso não pertence apenas a quem sonha grande. Pertence, sobretudo, a quem respeita o processo. A quem entende que toda grande conquista é construída por pequenas atitudes repetidas com excelência.

Quando deixamos de procurar fórmulas mágicas e passamos a investir no aprendizado contínuo, o crescimento deixa de ser uma possibilidade e se torna uma consequência.

Foi isso que vi em São Paulo.

Não apenas uma feira gigante.

Vi pessoas comuns realizando trabalhos extraordinários porque decidiram, dia após dia, aperfeiçoar aquilo que fazem.

E saí de lá convencida de que o futuro pertence a quem nunca para de aprender.

Porque, no fim, o sucesso não mora no relógio.

Ele mora na constância, na humildade para evoluir e na coragem de fazer hoje um pouco melhor do que fizemos ontem.

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