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Acre destina 36 kits de casas de farinha a produtores rurais

Investimento previsto chega a R$ 100 mil

Por Dry Alves, ContilNet
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Acre destina 36 kits de casas de farinha a produtores rurais
Equipamentos atenderão famílias rurais/Foto: Ilustração

Produtores rurais ligados à Sociedade Agrícola dos Pequenos Produtores Rurais do Ramal João Cambão serão beneficiados com 36 kits de casas de farinha. A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de processamento da produção.

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O investimento previsto é de R$ 100 mil. Os recursos serão repassados por meio de um termo de colaboração firmado entre o governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e a organização rural.

Conforme o documento, o acordo terá vigência de seis meses, contados a partir da assinatura, realizada em 28 de julho. O prazo poderá ser prorrogado se houver interesse das duas partes e apresentação de uma solicitação com antecedência mínima de 30 dias.

Além dos 36 kits destinados aos produtores do Ramal João Cambão, outra parceria prevê a compra de equipamentos para uma casa de farinha administrada pela Associação Agrícola Nova Luz.

Nesse segundo projeto, o investimento será de R$ 70 mil, com vigência de oito meses. As duas ações foram formalizadas para ampliar a estrutura de beneficiamento de produtos da agricultura familiar no estado.

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