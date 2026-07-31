Saúde reforça comitê para reduzir judicialização no SUS

Comitê busca reduzir conflitos judiciais/Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde alterou a composição do Comitê Permanente de Racionalização da Judicialização, responsável por desenvolver estratégias relacionadas às ações judiciais que envolvem o Sistema Único de Saúde (SUS).

A mudança foi publicada nesta sexta-feira (31) e amplia a participação de áreas especializadas do ministério nas discussões sobre o fornecimento de medicamentos, tratamentos, exames e outros serviços cobrados na Justiça.

O comitê atua na análise das principais causas da judicialização e na elaboração de medidas para prevenir conflitos. O trabalho também busca melhorar o diálogo entre gestores públicos, órgãos jurídicos e áreas técnicas.

A judicialização da saúde ocorre quando pacientes recorrem ao Judiciário para obter procedimentos ou produtos que não foram disponibilizados administrativamente. As demandas podem envolver desde medicamentos de alto custo até cirurgias e tratamentos especializados.

Com a nova estrutura, o Ministério da Saúde pretende fortalecer as decisões baseadas em critérios técnicos e científicos. A medida também busca tornar mais eficiente o cumprimento das determinações judiciais e reduzir impactos sobre o planejamento do SUS.