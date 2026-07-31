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Jordão divulga resultado de programa voltado ao primeiro emprego

Classificação ainda está sujeita a recursos

Por Dry Alves, ContilNet
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Jordão divulga resultado de programa voltado ao primeiro emprego
Programa abre oportunidades aos jovens/Foto: Ilustração

A Prefeitura de Jordão divulgou o resultado preliminar do processo seletivo do programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego. A classificação considera critérios sociais e o período decorrido desde a conclusão do ensino médio.

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A lista é dividida entre ampla concorrência, candidatos inscritos no Cadastro Único, povos originários e pessoas com deficiência. Os participantes ainda poderão apresentar recursos nas condições e no prazo estabelecidos pelo edital.

Na ampla concorrência, Benaia de Castro Leão aparece na primeira posição, com 75 pontos. Isaac da Silva Oliveira, Pedro Pereira Sombra Neto, Maria Ingrid Lima Bezerra e Raica Vitória Araújo de Lima obtiveram 65 pontos cada.

Também aparecem na relação da ampla concorrência Maria Selena Oliveira Pereira, Marcela Castro da Silva, Maria Eduarda de Souza Silva, Winny Kettuly da Silva e Silva, Matheus Aguiar da Silva, Sued Gomes de Farias, Luis Henrique Coutinho Nascimento e Edson Manoel Dias da Silva.

Na classificação relacionada ao Cadastro Único, os primeiros colocados alcançaram 75 pontos. São eles:

  • Dieimy de Souza Dias;
  • Francisca Elizamayra Lima Silveira;
  • Shirley do Espírito Santo Lima;
  • Maria Francione Silva de Paiva;
  • Domini Alvis Paiva;
  • Antonia Juliana Queiroz;
  • Antonia Iovana Paiva Lima.

Na modalidade destinada aos povos originários, Paulo Mateus Kaxinawá, Alex Durico Sena Kaxinawá, Jaqueline Lima Vales Kuntanawá e Luiz Sereno Sales Kaxinawá obtiveram 65 pontos.

Segundo a comissão responsável, foram analisados o registro no Cadastro Único, a renda familiar por pessoa e o tempo de conclusão do ensino médio. O documento publicado ainda não representa o resultado definitivo da seleção.

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