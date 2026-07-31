Anatel abre consulta sobre mudanças em canais de rádio e televisão

População poderá encaminhar comentários e sugestões à agência

Consulta trata da distribuição de canais/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu uma consulta pública para receber contribuições sobre mudanças nos planos de distribuição de canais de rádio e televisão.

A proposta inclui alterações e inclusões de canais nos planos básicos de radiodifusão. O procedimento foi publicado nesta sexta-feira (31) no Diário Oficial da União.

Segundo a Anatel, a consulta permite que emissoras, entidades do setor e a população apresentem comentários e sugestões antes da tomada de decisão definitiva.

Os planos básicos estabelecem a organização técnica das frequências utilizadas pelas estações de rádio e televisão. As regras são necessárias para evitar interferências e garantir o funcionamento adequado dos serviços de radiodifusão.

As contribuições recebidas serão analisadas pela Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel. A agência poderá incorporar as sugestões consideradas relevantes antes de aprovar as alterações.

Os documentos relacionados à proposta estão disponíveis no processo administrativo informado pela Anatel.