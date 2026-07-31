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Ministério retoma revisão de regras trabalhistas nas telecomunicações

Grupo reunirá representantes do governo, empresas e empregados

Por Dry Alves, ContilNet
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Ministério retoma revisão de regras trabalhistas nas telecomunicações
Normas do setor passarão por avaliação/Foto: Reprodução

O Ministério do Trabalho e Emprego retomou as atividades de um grupo responsável por avaliar normas trabalhistas aplicadas ao setor de telecomunicações. A portaria foi publicada nesta sexta-feira (31).

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A iniciativa reunirá representantes do governo federal, dos empregadores e dos trabalhadores. O grupo terá composição tripartite e paritária, com três integrantes de cada segmento.

Entre as entidades empresariais estão organizações ligadas às empresas de tecnologia da informação, call centers, instalação e manutenção de redes e serviços de televisão por assinatura.

Os trabalhadores serão representados por centrais e federações que atuam no setor de telecomunicações. A proposta é identificar regras desatualizadas e discutir medidas relacionadas às atuais condições de trabalho.

As análises também deverão considerar as mudanças tecnológicas e os novos modelos de prestação de serviços. Ao final dos trabalhos, o grupo poderá apresentar propostas de atualização das normas infralegais trabalhistas aplicáveis ao setor.

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