Acre amplia vagas e seleciona artesãos para festival nacional

O Acre ampliou de oito para dez o número de vagas destinadas a artesãos que representarão o estado na 8ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce 2026). O resultado definitivo da seleção foi divulgado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).
A ampliação alcançou candidatos da modalidade artesão individual em ampla concorrência e respeitou a ordem de classificação. Segundo a secretaria, a mudança foi autorizada após análise da capacidade administrativa e operacional para enviar mais participantes.
Foram selecionados na ampla concorrência:
- José Rodrigues de Araújo;
- Tiago de Melo Rodrigues;
- Márcia Silvia de Lima;
- Maria do Socorro Ferreira de Souza;
- Maria José de Menezes Araújo;
- Maria Barroso Moreira;
- Maria de Fátima Martins Taborga;
- Antonio Kleder Bezzera da Silva;
- Menilce Antonia da Silva;
- Maria do Socorro da Silva Tavares.
A Associação de Artesãos do Vale do Juruá (Assavaj) também foi selecionada na modalidade destinada a entidades representativas ou grupos de produção artesanal. Já Jackson Marubo garantiu a vaga reservada à modalidade de pessoa indígena.
Maria Eneide Brozzo de Azevedo e Francisco Ramalho Rodrigues aparecem na relação como classificados, mas não estão, neste momento, entre os selecionados para as dez vagas da ampla concorrência.
A Fenacce reúne artesãos de diferentes regiões e funciona como espaço de exposição e comercialização. A participação permitirá que produtos acreanos sejam apresentados a novos públicos e compradores.