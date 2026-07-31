Acre amplia vagas e seleciona artesãos para festival nacional

Número de participantes passou de oito a dez

Artesanato acreano terá vitrine nacional/Foto: Reprodução

O Acre ampliou de oito para dez o número de vagas destinadas a artesãos que representarão o estado na 8ª Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce 2026). O resultado definitivo da seleção foi divulgado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

A ampliação alcançou candidatos da modalidade artesão individual em ampla concorrência e respeitou a ordem de classificação. Segundo a secretaria, a mudança foi autorizada após análise da capacidade administrativa e operacional para enviar mais participantes.

Foram selecionados na ampla concorrência:

José Rodrigues de Araújo; Tiago de Melo Rodrigues; Márcia Silvia de Lima; Maria do Socorro Ferreira de Souza; Maria José de Menezes Araújo; Maria Barroso Moreira; Maria de Fátima Martins Taborga; Antonio Kleder Bezzera da Silva; Menilce Antonia da Silva; Maria do Socorro da Silva Tavares.

A Associação de Artesãos do Vale do Juruá (Assavaj) também foi selecionada na modalidade destinada a entidades representativas ou grupos de produção artesanal. Já Jackson Marubo garantiu a vaga reservada à modalidade de pessoa indígena.

Maria Eneide Brozzo de Azevedo e Francisco Ramalho Rodrigues aparecem na relação como classificados, mas não estão, neste momento, entre os selecionados para as dez vagas da ampla concorrência.

A Fenacce reúne artesãos de diferentes regiões e funciona como espaço de exposição e comercialização. A participação permitirá que produtos acreanos sejam apresentados a novos públicos e compradores.