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Detran reforça operação na Cavalgada e alerta: “Se beber, não dirija”

Além da atuação durante a Cavalgada, o Detran manterá equipes mobilizadas ao longo dos nove dias da Expoacre

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Detran reforça operação na Cavalgada e alerta: “Se beber, não dirija”
A Cavalgada acontece neste sábado | Foto: Juan Diaz, ContilNet

Com o início da Cavalgada da Expoacre 2026, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) reforçou a operação de segurança viária para garantir a organização do tráfego e a proteção dos participantes. Em entrevista ao ContilNet, a presidente do órgão, Taynara Martins, afirmou que o planejamento foi elaborado para atender tanto quem participa da festa quanto os motoristas que circulam pela capital.

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Segundo ela, o principal objetivo da operação é assegurar fluidez no trânsito e reduzir os riscos de acidentes durante o evento.

“Estamos trabalhando na organização da segurança viária, tanto para quem vem para a Cavalgada quanto para as pessoas que estão no entorno, que também têm o direito de ir e vir. O nosso objetivo é garantir fluidez no trânsito e segurança viária”, afirmou.

Além da atuação durante a Cavalgada, o Detran manterá equipes mobilizadas ao longo dos nove dias da Expoacre 2026, intensificando as fiscalizações para coibir a combinação entre álcool e direção.

Durante a entrevista, Taynara Martins reforçou o principal alerta aos condutores que pretendem participar da programação da feira.

“Aquela frase é um clichê, mas não podemos deixar de repetir: se beber, não dirija. Vamos trabalhar tanto na Cavalgada quanto nas nove noites da Expoacre para coibir essa prática”, destacou.

A presidente também orientou que quem pretende consumir bebida alcoólica utilize transporte por aplicativo, táxi ou escolha um motorista da rodada para voltar para casa com segurança.

“Não é proibido beber. O que é proibido é beber e conduzir um veículo. Traga o amigo da rodada e aproveite a festa com responsabilidade”, concluiu.

A Cavalgada abre oficialmente a programação da Expoacre 2026 neste sábado (1), reunindo milhares de pessoas em Rio Branco. Durante toda a feira, o Detran atuará em conjunto com as forças de segurança para garantir a organização do trânsito e promover uma festa segura para expositores, visitantes e motoristas.

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