Imagens aéreas mostram multidão na abertura da Expoacre 2026

As imagens aéreas registradas durante a Cavalgada da Expoacre 2026 revelam a dimensão do público que participou da abertura oficial da maior feira agropecuária do Acre, na manhã deste sábado (1º), em Rio Branco.

Do alto, é possível observar o extenso desfile formado por cavaleiros, amazonas, comitivas e veículos que percorreram as principais ruas da capital, além da grande concentração de pessoas que acompanhou o evento ao longo de todo o trajeto.

Os registros também mostram a intensa movimentação desde as primeiras horas da manhã. Milhares de pessoas ocuparam calçadas, camarotes e espaços destinados ao público para prestigiar a passagem das comitivas, reforçando a tradição da Cavalgada como um dos momentos mais aguardados da programação da Expoacre.

As imagens evidenciam ainda a organização do evento, com o desfile dividido em blocos e a atuação das forças de segurança em pontos estratégicos para garantir a tranquilidade dos participantes e espectadores.

Realizada anualmente, a Cavalgada marca o início da Expoacre e reúne produtores rurais, autoridades, representantes do agronegócio e famílias acreanas em uma celebração da cultura, das tradições e da força do setor produtivo do estado.

A Expoacre 2026 segue nos próximos dias com rodeio, feira de negócios, exposições, gastronomia, atrações culturais e shows nacionais, consolidando-se como o maior evento do calendário acreano.