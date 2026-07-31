Atendimento com clínico geral acontece sem necessidade de agendamento. — Foto: Reprodução

Quando se fala em plano de descontos, muitas pessoas pensam apenas na economia. Na MedLife, os benefícios vão além: os associados têm acesso a consultas gratuitas com clínico geral, sem limite de atendimentos, incentivando o acompanhamento contínuo da saúde e facilitando o acesso ao cuidado sempre que necessário.

Outro diferencial é a praticidade. O atendimento com clínico geral acontece sem necessidade de agendamento, por ordem de chegada, permitindo que o paciente seja atendido no mesmo dia, sem enfrentar longos períodos de espera.

Além desse diferencial, a MedLife reúne diversos serviços de saúde em um único lugar, proporcionando mais praticidade e comodidade aos pacientes.

Na própria clínica, os pacientes encontram atendimento com Clínico Geral, Psicologia e Psiquiatria, além de exames laboratoriais, eletrocardiograma (ECG), eletroencefalograma (EEG), espirometria, atendimento odontológico e exames complementares para medicina ocupacional, garantindo um cuidado humanizado e acompanhamento de qualidade.

Para ampliar ainda mais o acesso à saúde, a MedLife conta com uma rede de parceiros credenciados, por meio da qual os pacientes podem realizar consultas com mais de 30 especialidades médicas, incluindo cardiologia, dermatologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia, neurologia, urologia, endocrinologia, gastroenterologia, nefrologia, oftalmologia, entre outras.

Além das consultas especializadas, a rede de parceiros também oferece acesso a exames de imagem, como ultrassonografias, raio X e tomografias, proporcionando um atendimento ainda mais completo.

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Outro diferencial do Plano de Descontos MedLife é a telemedicina, pensada para oferecer mais comodidade aos pacientes que preferem ou precisam ser atendidos sem sair de casa. As consultas são realizadas de forma online, com segurança e por profissionais devidamente registrados.

A telemedicina contempla diversas especialidades, como Clínica Médica, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia, Urologia, Mastologia, Angiologia, Anestesiologia, Geriatria, Infectologia, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Educação Física e Assistência Social, entre outras.

Os exames laboratoriais são realizados na própria clínica, sem necessidade de agendamento, e a MedLife também oferece coleta domiciliar para determinados exames, proporcionando ainda mais comodidade aos pacientes. O laboratório atende diversos convênios para exames laboratoriais, entre eles Bombeiros, GEAP, Polícia Militar, Porto Seguro e Select. Já as consultas, especialidades e os demais serviços são oferecidos de forma particular ou por meio do Plano de Descontos MedLife.

Mais do que oferecer uma estrutura completa, a MedLife busca proporcionar um atendimento humanizado, baseado no acolhimento, na escuta e no cuidado individualizado. O objetivo é fazer com que cada paciente seja atendido com atenção, respeito e orientação clara em todas as etapas do atendimento.

Para consultas com especialistas e exames que exigem agendamento, basta entrar em contato pelo telefone (68) 99211-9762. A equipe está preparada para orientar sobre horários disponíveis e realizar o agendamento de forma rápida e prática.

Localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 1289, bairro José Augusto, em Rio Branco (AC), a MedLife funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 11h, oferecendo praticidade, economia e uma ampla rede de serviços para quem busca cuidar da saúde em um só lugar.