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Operação em cidade do Acre termina com cinco prisões e 34 apreensões

Ação reuniu PF, PRF, Força Nacional, Sejusp, ICMBio, Funai e Corpo de Bombeiros

Por Redação ContilNet
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Operação em cidade do Acre termina com cinco prisões e 34 apreensões
Operação ocorreu entre os dias 19 e 25 de julho — Foto: Reprodução

Uma operação integrada das forças de segurança realizada no Acre resultou em cinco prisões, 34 apreensões e 50 autos de infração durante ações de combate ao tráfico de drogas e aos crimes ambientais no Vale do Juruá. A Operação Atalaia do Juruá foi coordenada pela Polícia Federal (PF), por meio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

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A operação ocorreu entre os dias 19 e 25 de julho e contou ainda com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Força Nacional de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros Militar, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Ao longo das ações, as equipes realizaram 445 abordagens terrestres e fluviais, 241 fiscalizações, seis patrulhamentos aéreos, 15 visitas a aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas, além de 21 fiscalizações ambientais.

Operação Atalaia do Juruá teve como objetivo fortalecer as ações preventivas e repressivas contra o tráfico de entorpecentes. — Foto: Reprodução

Também foram executadas atividades de georreferenciamento para fiscalização de áreas com desmatamento e queimadas, além do manejo de animais vivos e mortos. Como resultado, foram lavrados 50 autos de infração, efetuadas 34 apreensões — entre elas uma arma de fogo — e cumpridas cinco prisões.

Segundo a Polícia Federal, a Operação Atalaia do Juruá teve como objetivo fortalecer as ações preventivas e repressivas contra o tráfico de entorpecentes e os ilícitos ambientais na região do Vale do Juruá, ampliando a atuação integrada das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização.

Conteúdo Original / Fonte: Polícia Federal
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