Reinado da Expoacre 2026 é destaque na abertura da Cavalgada

As realezas acompanharam o desfile e chamaram a atenção do público

Rainha do Rodeio 2026 | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O Reinado da Expoacre 2026 também marcou presença na tradicional Cavalgada realizada na manhã deste sábado (1º), em Rio Branco.

Esbanjando simpatia e carisma, a Rainha do Rodeio, Érica Oliveira, a Princesa do Laço, Josefa Inácio, e a Madrinha dos Peões, Maysa Valadão, acompanharam o desfile e chamaram a atenção do público.

As representantes da maior feira de negócios e entretenimento do Acre participaram do percurso ao lado das comitivas, cumprimentaram os participantes e registraram o momento com moradores e visitantes.

As três vencedoras do concurso representam oficialmente a 51ª edição da Expoacre e estarão presentes durante toda a programação do evento, que começa na noite deste sábado (1), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.