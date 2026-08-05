Quem coordenará a campanha de Mailza e Jéssica ao governo? Veja os nomes

A governadora Mailza Assis apresentou, nesta quarta-feira (5), a equipe que ficará responsável pela coordenação de sua campanha à reeleição. Os nomes foram anunciados durante o grande encontro de lideranças da chapa governista, realizado em Rio Branco, um dia após a convenção que oficializou a candidatura de Mailza e da vice, Jéssica Sales.
A reunião, além de Jessica, teve a presença do candidato ao Senado na chapa, Marcio Bittar (PL).
Ao todo, cinco pessoas integrarão a coordenação da campanha, dividindo responsabilidades em diferentes áreas estratégicas.
O advogado Cristopher Mariano será o responsável pela coordenação jurídica da campanha, acompanhando os processos eleitorais e a atuação legal da chapa.
Também integra a equipe o ex-vereador e atual secretário de Direitos Humanos, João Paulo Silva, além de Manoel Pedro, o Correinha, ex-presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).
Completam a coordenação Ítalo Medeiros, da Casa Civil, e Mayara Bandeira, controladora-geral do Estado.
A apresentação da equipe ocorreu durante o primeiro encontro de lideranças após a convenção que reuniu milhares de apoiadores e oficializou a chapa governista para as eleições deste ano. Os coordenadores serão responsáveis por conduzir a estratégia política, jurídica e operacional da campanha em todo o Acre.
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