Resultado da Mega-Sena concurso 3040 de hoje: confira as dezenas sorteadas

Prêmio principal acumula no concurso 3040

O concurso 3040 da Mega-Sena, apurado oficialmente em 04/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 06/08/2026, disparou e ficou em R$ 150.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante. O prêmio principal vai para quem acertar os 6 números sorteados, mas também há prêmios para quem acertar 4 (Quadra) ou 5 (Quina) dezenas.