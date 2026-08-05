05/08/2026
ContilNet Notícias Logo
05/08/2026
ContilPop
Tirullipa terá que indenizar mulheres por “brincadeira” na Farofa da Gkay
Perez Hilton preocupa fãs durante transmissão e é levado ao hospital
Noiva de Oruam chama atenção com corpo diferente; veja repercussão
Giovanna Grigio volta às novelas em “Por Você”; veja bastidores
“Cansado de ser odiado”, diz Wagner Moura ao desabafar sobre política
Grande Otelo 2026 premia 2 filmes na categoria principal; veja vencedores
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega comemora fim do tratamento contra câncer
Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados
Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Bianca Andrade é criticada por fala sobre mãe do 2º filho de Fred

Resultado da Mega-Sena concurso 3040 de hoje: confira as dezenas sorteadas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3040. Números sorteados: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagem destacada do resultado da Mega-Sena concurso 3040

Confira o resultado da mega-sena de hoje, concurso 3040. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3040 • 04/08/2026

Concurso3040
Data do sorteio04/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso06/08/2026
EstimativaR$ 150.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

031624304954
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 105.548.214,00
Acumulado próximo concursoR$ 133.232.979,58

Detalhamento de Prêmios

6 acertos0 ganhadores
5 acertos89 ganhadoresR$ 47.258,21
4 acertos6.555 ganhadoresR$ 1.057,65

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3040 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

🎯 Aumente suas chances e não perca nenhum resultado!

Acesse nossa página de Loterias e divirta-se com o nosso Palpiteiro! Gere números da sorte para o seu próximo jogo de forma rápida e fácil:
👉 Acessar o Palpiteiro Agora

📱 Quer receber os resultados em primeira mão no seu celular? Participe do nosso grupo VIP de loterias no WhatsApp:
👉 Entrar no Grupo Oficial

Prêmio principal acumula no concurso 3040

O concurso 3040 da Mega-Sena, apurado oficialmente em 04/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 06/08/2026, disparou e ficou em R$ 150.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante. O prêmio principal vai para quem acertar os 6 números sorteados, mas também há prêmios para quem acertar 4 (Quadra) ou 5 (Quina) dezenas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Mega-Sena 3040?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Mega-Sena neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 150.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

Últimos da Mega-SenaÚltimos da LotofácilÚltimos da QuinaVer todas Loterias
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.